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Житель Прикарпатья надеялся заработать денег на "путешествиях" для уклонистов. Однако его задержали правоохранители

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который организовал схему по пересечению границы. 56-летний житель Прикарпатья искал военнообязанных мужчин, которые хотят уехать за границу. Два человека воспользовались его "услугами".

На собственном автомобиле "бизнесмен" привез "клиентов" в один из горных населенных пунктов Верховинщины. Далее, дал четкую инструкцию мужчинам, как пройти по горному маршруту в Румынию вне официальных пунктов пропуска. Свои услуги он оценил в 4000 гривен и 300 долларов США. Правоохранители задержали злоумышленника при получении средств.

"При процессуальном руководстве Косовской окружной прокуратуры "дельцу" следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье задержали мужчину, продававшего фейковые документы. Военнообязанным он за 5 тысяч долларов предлагал фальшивую справку о статусе "отца-одиночки". С таким документом военнообязанные могли бы пересечь границу.