На Хмельнитччине разоблачили женщину, которая организовала наркосклад в квартире

фото: Национальная полиция

В Каменце-Подольском полицейские разоблачили и задержали 44-летнюю местную жительницу, которая занималась распространением наркотиков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленница арендовала квартиру, где хранила, фасовала и продавала наркотические средства наркозависимым лицам.

Как установили правоохранители, женщина покупала наркотики из-за телеграмм-каналов, после чего фасовала их для дальнейшего сбыта.

Во время санкционированного обыска стражи порядка изъяли свертки с веществами, похожими на амфетамин и марихуану. Изъятое было направлено на экспертизу.

Злоумышленницу задержали и объявили подозрение. Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей.

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Прикарпатье вынесли приговор наркоторговцам . Они обустроили теплицы для масштабного выращивания каннабиса.