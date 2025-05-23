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23 мая 2025, 13:21

В Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки

23 мая 2025, 13:21
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фото: Национальная полиция
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В Днепровском районе столицы женщина произвела выстрел из оружия у подъезда многоквартирного дома

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент попал на видео, распространенное столичными телеграммами-каналами.

На кадрах видно, как женщина, находясь у здания, стреляет в ее сторону, а затем спокойно уходит с места происшествия.

Правоохранители узнали о стрельбе во время мониторинга социальных сетей. На место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и личность нарушительницы.

Напомним, в Харькове мужчина устроил стрельбу из игрушечного пистолета.

Ранее в Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на виду у клиентов.

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