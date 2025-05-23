В Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки
В Днепровском районе столицы женщина произвела выстрел из оружия у подъезда многоквартирного дома
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Инцидент попал на видео, распространенное столичными телеграммами-каналами.
На кадрах видно, как женщина, находясь у здания, стреляет в ее сторону, а затем спокойно уходит с места происшествия.
Правоохранители узнали о стрельбе во время мониторинга социальных сетей. На место выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и личность нарушительницы.
Напомним, в Харькове мужчина устроил стрельбу из игрушечного пистолета.
Ранее в Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на виду у клиентов.
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