В Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки

фото: Национальная полиция

В Днепровском районе столицы женщина произвела выстрел из оружия у подъезда многоквартирного дома

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент попал на видео, распространенное столичными телеграммами-каналами.

На кадрах видно, как женщина, находясь у здания, стреляет в ее сторону, а затем спокойно уходит с места происшествия.

Правоохранители узнали о стрельбе во время мониторинга социальных сетей. На место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и личность нарушительницы.

Напомним, в Харькове мужчина устроил стрельбу из игрушечного пистолета.

Ранее в Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на виду у клиентов.