18:20  10 мая
Смертельное ДТП возле Умани: водитель погиб, двое пассажиров в больнице
17:43  10 мая
Ранил ножом и скрылся на скутере: в Днепре мужчина напал на прохожего
12:56  10 мая
Трагедия на Полтавщине: из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина
UA | RU
UA | RU
10 мая 2025, 15:40

В Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на глазах у клиентов

10 мая 2025, 15:40
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На днях в Житомире в одном из магазинов посетитель произвел несколько выстрелов в продавца из пистолета. Раненого мужчину госпитализировали, его жизни угрозы нет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в тот вечер в торговое заведение, где работает 57-летний мужчина, пришел его знакомый. Предварительно, на почве ранее возникшего конфликта он несколько раз выстрелил в голову и туловище продавца.

Раненого госпитализировали, медики диагностировали у него травму головы и множественные ранения мягких тканей.

Правоохранители задержали фигуранта в процессуальном порядке.

9 мая полицейские сообщили ему о подозрении.

Известно, что мужчина ранее уже совершал правонарушения и на рассмотрении в суде находится ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Суд избрал ему меру пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение.

Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Каменском в Днепропетровской области перед судом предстанет 36-летний мужчина, который во время конфликта тяжело ранил ножом прохожего.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомир магазин продавец конфликт полиция нападение
На Ровенщине водитель наехал на полицейского во время проверки документов
10 мая 2025, 14:46
В Житомире "соцработница" вынесла из дома пенсионера 65 тыс. грн
10 мая 2025, 13:59
Трагедия на Полтавщине: из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина
10 мая 2025, 12:56
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Смертельное ДТП возле Умани: водитель погиб, двое пассажиров в больнице
10 мая 2025, 18:20
"Коалиция решительных" объявила ультиматум России: о чем идет речь
10 мая 2025, 17:56
Ранил ножом и скрылся на скутере: в Днепре мужчина напал на прохожего
10 мая 2025, 17:43
Масштабный пожар в Киеве: на Совских прудах горел тростник
10 мая 2025, 17:12
Бывшая пиарщица известного украинского певца отпраздновала 9 мая в Сочи и призвала "мириться"
10 мая 2025, 16:48
Украина готова к прекращению огня с понедельника, – МИД
10 мая 2025, 15:08
На Ровенщине водитель наехал на полицейского во время проверки документов
10 мая 2025, 14:46
Кадровые чистки в Нацгвардии: МВД отстранило шестерых должностных лиц
10 мая 2025, 14:15
В Житомире "соцработница" вынесла из дома пенсионера 65 тыс. грн
10 мая 2025, 13:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Юрий Чевордов
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Все блоги »