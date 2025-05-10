В Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на глазах у клиентов

фото: Национальная полиция

На днях в Житомире в одном из магазинов посетитель произвел несколько выстрелов в продавца из пистолета. Раненого мужчину госпитализировали, его жизни угрозы нет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в тот вечер в торговое заведение, где работает 57-летний мужчина, пришел его знакомый. Предварительно, на почве ранее возникшего конфликта он несколько раз выстрелил в голову и туловище продавца.

Раненого госпитализировали, медики диагностировали у него травму головы и множественные ранения мягких тканей.

Правоохранители задержали фигуранта в процессуальном порядке.

9 мая полицейские сообщили ему о подозрении.

Известно, что мужчина ранее уже совершал правонарушения и на рассмотрении в суде находится ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Суд избрал ему меру пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение.

Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Каменском в Днепропетровской области перед судом предстанет 36-летний мужчина, который во время конфликта тяжело ранил ножом прохожего.