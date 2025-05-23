У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
У Дніпровському районі столиці жінка здійснила постріл зі зброї біля під’їзду багатоквартирного будинку.
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Інцидент потрапив на відео, яке поширили столичні телеграм-канали.
На кадрах видно, як жінка, перебуваючи біля будівлі, стріляє в її бік, а потім спокійно йде з місця події.
Правоохоронці дізналися про стрілянину під час моніторингу соціальних мереж. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та особу порушниці.
Нагадаємо, у Харкові чоловік влаштував стрілянину з іграшкового пістолета.
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