У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки

фото: Національна поліція

У Дніпровському районі столиці жінка здійснила постріл зі зброї біля під’їзду багатоквартирного будинку.

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент потрапив на відео, яке поширили столичні телеграм-канали.

На кадрах видно, як жінка, перебуваючи біля будівлі, стріляє в її бік, а потім спокійно йде з місця події.

Правоохоронці дізналися про стрілянину під час моніторингу соціальних мереж. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та особу порушниці.

Нагадаємо, у Харкові чоловік влаштував стрілянину з іграшкового пістолета.

Раніше у Житомирі чоловік стріляв у продавця магазину на очах у клієнтів.