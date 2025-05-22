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22 мая 2025, 15:10

В Киеве будут судить 23-летнего дилера, сбывавшего наркотики в коробках из-под гаджетов

22 мая 2025, 15:10
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фото: Нацполиция
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В столице на скамье подсудимых окажется 23-летний парень, обвиняемый в массовом сбыте наркотических и психотропных веществ. Через службы доставки он реализовывал запрещенные препараты покупателям по всей Украине, маскируя их под дорогостоящую электронику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Преступную деятельность фигуранта правоохранители разоблачили в марте этого года. Оказалось, что мужчина арендовал квартиру в Подольском районе Киева, которую превратил в своеобразный упаковочный центр. Там он фасовал наркотики и психотропы в малые дозы, после чего упаковывал их в коробки от смартфонов, наушников и другой техники, чтобы замаскировать содержимое.

В результате обысков по месту жительства злоумышленника было изъято более 6 килограммов запрещенных веществ, среди которых - кокаин, каннабис, мефедрон, Альфа-PVP, МДМА, кетамин, DMT и другие. Кроме того, следователи обнаружили оборудование для фасовки: электронные весы, вакууматоры, рулоны упаковочной пленки и многочисленные пустые коробки из-под телефонов и наушников.

Прокуроры уже объявили мужчине о подозрении по ч. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение и сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области полицейские разоблачили 17-летнего наркоторговца.

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