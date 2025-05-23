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23 мая 2025, 10:54

В Днепре задержали грабителя, который посреди улицы отобрал у мужчины сумку

23 мая 2025, 10:54
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фото: из открытых источников
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В Днепре неизвестный напал на горожанина, вырвал у него из рук сумку с деньгами, телефоном, банковскими карточками и документами, после чего скрылся

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 мая на улице Независимости.

Потерпевший немедленно обратился в полицию. В течение часа правоохранители установили личность подозреваемого и задержали 39-летнего мужчину.

Во время личного досмотра у него изъяли похищенные вещи.

Грабитель задержан. Уже 21 мая следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Мужчине светит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровно правоохранители разоблачили 18-летнего юношу, который ограбил музыкальный магазин. Говорит, хотел погасить кредит.

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