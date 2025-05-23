фото: ГСЧС

Пожар произошел 23 мая около 00:25 в Деснянском районе столицы, в складском здании на Финском переулке

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Горел автобус "Богдан", с распространением огня рядом расположены металлические складские здания и автомобиль Mercedes. Пожар ликвидировали в 01:50 на общей площади 250 кв. м.

К счастью, жертв или пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, вечером 19 мая в Харькове произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания.