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16 мая 2025, 21:15

В столице мужчина ударил ножом знакомого

16 мая 2025, 21:15
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Фото: Нацполиция
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В Киеве произошел инцидент с ножом. Во время конфликта один мужчина ударил знакомого, а затем скрылся

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Святошинском районе. Двое мужчин начали ссориться. Во время конфликта один из них получил нож и ударил соперника четырежды.

39-летний потерпевший смог добраться до ближайшего магазина. Там охранник вызвал для него "скорую помощь". Правоохранители скоро разыскали злоумышленника и задержали его: он скрывался в одном из хостелов Киевской области.

Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали двух иностранцев, напавших с ножом на гражданина Турции. Известно, что они следили за ним, пока он не вышел из автомобиля возле дома. Тогда они нанесли потерпевшему удар ножом, украли у него два телефона и деньги, а затем убежали.

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