Нанес более 10 ударов: в Ровно мужчина убил отца во время конфликта

фото: Национальная полиция

В Ровно завершено досудебное расследование по делу о жестоком избиении, повлекшем смерть пенсионера

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что обвиняемым является 47-летний сын погибшего, который в январе 2025 года нанес более 10 ударов по голове и телу 78-летнего отца.

По версии следствия, между родственниками возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Сын был в состоянии алкогольного опьянения, когда стал избивать отца.

Пенсионер скончался в карете скорой помощи.

Злоумышленник был задержан сразу после совершенного. Ему сообщили о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, где он находится до сих пор. За совершенное мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина во время ссоры убил мать.

Ранее в центре Львова мужчина зарезал свою мать. Мужчина рассказал о содеянном своему товарищу, а тот проинформировал правоохранителей.