Фото: Нацполіція

У Києві стався інцидент з ножем. Під час конфлікту один чоловік вдарив знайомого, а потім втік

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у Святошинському районі. Двоє чоловіків почали сваритися. Під час конфлікту один із них дістав ніж та вдарив суперника чотири рази.

39-річний потерпілий зміг дістатися до найближчого магазину. Там охоронець викликав для нього "швидку допомогу". Правоохоронці скоро розшукали зловмисника та затримали його: він переховувався в одному з хостелів Київської області.

Тепер зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали двох іноземців, які напали з ножем на громадянина Туреччини. Відомо, що вони стежили за ним аж доки він не вийшов з автівки біля будинку. Тоді вони завдали потерпілому удар ножем, вкрали в нього два телефони та гроші, а згодом втекли.