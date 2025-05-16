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16 мая 2025, 12:56

На Житомирщине полиция разоблачила двух юношей, которые пытали людей

16 мая 2025, 12:56
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фото: из открытых источников
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Следователи полиции сообщили о подозрении в пытках двум жителям Коростышева в возрасте 18 и 19 лет. По данным следствия, они причастны к избиению, унижению и съемке на видео страданий потерпевших

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Информация о противоправных действиях появилась в соцсетях. После этого правоохранители начали расследование и установили как потерпевших, так и нападающих.

По данным следствия, в апреле злоумышленники поначалу избили 48-летнего мужчину возле местного супермаркета, а также пытались напасть на его сына. Сцены избиения снимали на мобильный телефон для дальнейшего распространения в соцсетях.

Через несколько дней те же лица напали на ту же семью вблизи больницы, снова применив силу к сыну потерпевшего.

Кроме того, 11 мая в центре города они избили 35-летнего мужчину, также зафиксировав избиение на видео.

Несмотря на серьезные травмы, ни один из потерпевших сразу в полицию не обратился.

Следователи квалифицировали действия фигурантов по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (Пытки).

14 мая юношам сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании мер.

Правоохранители продолжают следственные действия и призывают граждан, которые могли пострадать или стать свидетелями действий фигурантов, обращаться в полицию.

Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Житомирщине будут судить трех мужчин, которые похитили и пытали односельчанина.

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