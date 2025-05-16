В Киевской области мужчина напал с ножом на знакомых: что ему грозит
В Киевской области задержали мужчину, который напал с ножом на знакомых. Конфликт произошел во время застолья
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
Инцидент произошел в Вышгородской области. Между мужчинами произошел конфликт во время застолья. Известно, что причиной была ревность. 28-летний злоумышленник достал нож и нанес "оппонентам" несколько ударов, после чего скрылся.
21-летний и 22-летний потерпевшие получили проникающие ранения грудной клетки с повреждением легких. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Буковине во время застолья повздорили местные жители. Тогда 40-летний хозяин дома нанес 37-летнему гостю удар ножом в шею и скрылся с места инцидента.
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