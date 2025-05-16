Фото: Нацполиция

В Киевской области задержали мужчину, который напал с ножом на знакомых. Конфликт произошел во время застолья

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Вышгородской области. Между мужчинами произошел конфликт во время застолья. Известно, что причиной была ревность. 28-летний злоумышленник достал нож и нанес "оппонентам" несколько ударов, после чего скрылся.

21-летний и 22-летний потерпевшие получили проникающие ранения грудной клетки с повреждением легких. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Буковине во время застолья повздорили местные жители. Тогда 40-летний хозяин дома нанес 37-летнему гостю удар ножом в шею и скрылся с места инцидента.