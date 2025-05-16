Фото: Нацполиция

В столице задержаны злоумышленники, напавшие на гражданина Турции. Они ранили его ножом и ограбили

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве задержали двух иностранцев, напавших на гражданина Турции. Инцидент произошел в центре столицы. Злоумышленники (20-летний и 24-летний иностранцы) следили за потерпевшим. Когда он вышел из автомобиля во дворе дома, они напали на него с ножом.

Злоумышленники ранили мужчине ногу, отобрали у него 4,5 тысячи долларов, два мобильных телефона, после чего приехали к Центральному железнодорожному вокзалу и поездом скрылись в Хмельницком.

"Полицейские оперативно разыскали и задержали фигурантов, находятся под стражей. За совершение преступления им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который напал на своих знакомых с ножом. Острым предметом он ударил пострадавших из-за ревности. Сейчас злоумышленник задержан и ему грозит заключение.