Трое погибших: спасатели показали последствия ракетного удара по пригороду Сум
Число жертв и пострадавших в результате удара баллистической ракетой по пригороду Сум выросло до трех и 11 соответственно. Погибла девушка, мальчик и мужчина
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы города Сумы Артем Кобзарь, передает RegioNews.
По его словам, оккупанты ударили ракетой по гражданской инфраструктуре в одном из старостинских округов в пригороде города Сумы.
"По обновленной информации, есть трагические последствия: — погибли 3 человека: девушка — на месте происшествия, мужчина и мальчик — умерли в больнице", — добавил Артем Кобзарь.
По данным ГСЧС, по состоянию на 19:45 известно уже об 11 пострадавших, из них — пятеро детей.
На месте вражеского удара работают экстренные службы.
Напомним, вечером 6 мая оккупанты атаковали баллистикой пригород Сум. Ранее сообщалось, что погиб один ребенок и шесть человек получили ранения.
Ракетный удар по пригороду Сум: погиб ребенок, 6 человек раненыВсе новости »
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