Трое погибших: спасатели показали последствия ракетного удара по пригороду Сум

фото: ГСЧС Украины

Число жертв и пострадавших в результате удара баллистической ракетой по пригороду Сум выросло до трех и 11 соответственно. Погибла девушка, мальчик и мужчина

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы города Сумы Артем Кобзарь, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты ударили ракетой по гражданской инфраструктуре в одном из старостинских округов в пригороде города Сумы.

"По обновленной информации, есть трагические последствия: — погибли 3 человека: девушка — на месте происшествия, мужчина и мальчик — умерли в больнице", — добавил Артем Кобзарь.

По данным ГСЧС, по состоянию на 19:45 известно уже об 11 пострадавших, из них — пятеро детей.

На месте вражеского удара работают экстренные службы.