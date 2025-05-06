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06 мая 2025, 22:16

Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину: есть разрушения и пострадавшие

06 мая 2025, 22:16
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Фото: ОВА
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Российские войска во вторник атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией. Известно о трех пострадавших

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, 6 мая россияне атаковали Никопольщину PV-дронами и артиллерией. Враг ударил по Никополю, Марганецкому, Красногригоревскому, Мировскому общинам. Повреждены многоквартирный и 2 частных дома, хозяйственная постройка, инфраструктура, газопровод и линия электропередач.

Также известно, что из-за утреннего удара Илларионовской общине Синельниковского района получили ранения трое мужчин.

Напомним, 5 мая россияне ударили беспилотниками и управляемыми авиабомбами по Сумщине. В результате атаки повреждены 5 частных автомобилей, здание шиномонтажа и СТО, а также произошло возгорание элеватора.

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