Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину: есть разрушения и пострадавшие
Российские войска во вторник атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией. Известно о трех пострадавших
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, 6 мая россияне атаковали Никопольщину PV-дронами и артиллерией. Враг ударил по Никополю, Марганецкому, Красногригоревскому, Мировскому общинам. Повреждены многоквартирный и 2 частных дома, хозяйственная постройка, инфраструктура, газопровод и линия электропередач.
Также известно, что из-за утреннего удара Илларионовской общине Синельниковского района получили ранения трое мужчин.
Напомним, 5 мая россияне ударили беспилотниками и управляемыми авиабомбами по Сумщине. В результате атаки повреждены 5 частных автомобилей, здание шиномонтажа и СТО, а также произошло возгорание элеватора.