13:59  06 мая
В Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет
11:11  06 мая
Взрыв в гараже: в Хмельницкой области мужчина пытался разобрать остатки ракеты
08:52  06 мая
В Броварах собака набросилась на школьников: пострадали семь детей
UA | RU
UA | RU
07 мая 2025, 00:05

Россияне атаковали Запорожье "шахедами": разрушен дом, есть раненые

07 мая 2025, 00:05
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

Поздно вечером 6 мая оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под удар попал объект инфраструктуры. Предварительно, пострадали три человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 13 ударов. В результате вражеской атаки есть повреждения в разных районах города. Возникли пожары. Разрушен частный дом.

"Три человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Предварительно, один человек находится под завалами разрушенного вражеским ударом дома. Поисково-спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 мая оккупанты атаковали баллистикой пригород Сум.

В результате вражеского удара погибли три человека: 6-летний мальчик, 20-летняя девушка и 41-летний мужчина. Еще 11 человек получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты Запорожье БПЛА атака пострадавшие шахед Федоров Иван Сергеевич завалы
Российские войска разрушили школу в Бериславе
06 мая 2025, 20:45
Трое погибших: спасатели показали последствия ракетного удара по пригороду Сум
06 мая 2025, 20:00
Из-за обстрелов Харьковщины пострадали 5 гражданских, среди них – ребенок
06 мая 2025, 17:40
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
"Мам, отстань и выйди": Оля Полякова рассказала, как сложно переживает период сепарации дочери-подростка
06 мая 2025, 23:45
В Донецкой области россияне уничтожили дом финалистки "Голоса страны"
06 мая 2025, 23:35
В Киевской области экс-чиновник зарабатывал на незаконной вырубке деревьев
06 мая 2025, 23:15
Черкасчанин с "двумя женами" пытался бежать за границу
06 мая 2025, 22:55
В Донецкой области россияне расстреляли безоружных украинских военных
06 мая 2025, 22:40
Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину: есть разрушения и пострадавшие
06 мая 2025, 22:16
В Хмельницком легковушка Audi утонула в реке
06 мая 2025, 22:05
Смертельное ДТП в Киеве: погибший и пострадавшие
06 мая 2025, 21:47
На Волыни мужчина забил свою жену до смерти из-за ревности
06 мая 2025, 21:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »