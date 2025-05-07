Россияне атаковали Запорожье "шахедами": разрушен дом, есть раненые

фото: Запорожская ОВА

Поздно вечером 6 мая оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под удар попал объект инфраструктуры. Предварительно, пострадали три человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 13 ударов. В результате вражеской атаки есть повреждения в разных районах города. Возникли пожары. Разрушен частный дом.

"Три человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Предварительно, один человек находится под завалами разрушенного вражеским ударом дома. Поисково-спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 мая оккупанты атаковали баллистикой пригород Сум.

В результате вражеского удара погибли три человека: 6-летний мальчик, 20-летняя девушка и 41-летний мужчина. Еще 11 человек получили ранения.