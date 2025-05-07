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07 мая 2025, 00:45

В Сумской области 7 и 8 мая объявили Днями траура

07 мая 2025, 00:45
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фото: Сумской городской совет
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В Сумской общине 7 и 8 мая объявили Днями траура по погибшим в Великочернеччинском старостате в результате российского ракетного удара во вторник, 6 мая

Об этом сообщил Сумской городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что в знак скорби на админзданиях, зданиях и сооружениях предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности будут приспущены Государственные Флаги.

"Отменено проведение развлекательных мероприятий на территории общества, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания, общественном транспорте. Память погибших почтит минутой молчания", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 мая оккупанты атаковали баллистикой пригород Сум.

В результате вражеского удара погибли три человека: 6-летний мальчик, 20-летняя девушка и 41-летний мужчина. Еще 11 человек получили ранения.

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