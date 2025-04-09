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09 апреля 2025, 11:43

В Оболонском районе столицы мужчина нашел гранату

09 апреля 2025, 11:43
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фото: Патрульная полиция Киева
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В Оболонском районе Киева во время уборки лесопарковой зоны мужчина обнаружил опасный предмет, похожий на гранату

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева.

По словам киевлянина, он наткнулся на подозрительную находку во время благоустройства территории.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые оцепили опасный участок и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников для дальнейшего обследования и обезвреживания предмета.

В связи с этим инцидентом, полиция снова обратилась к жителям столицы с просьбой быть максимально осторожными при обнаружении любых подозрительных предметов.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо:

  • немедленно сообщить о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции обеспечить недопуск посторонних лиц к месту обнаружения;
  • прекратить работу в радиусе опасной зоны.

Напомним, в Сумской области в понедельник, 7 апреля, 13-летний подросток взорвался на мине. Его госпитализировали. Состояние ребенка стабильно тяжелое.

По данным Минобороны, за три года войны из-за российских взрывоопасных предметов погибли 355 гражданских украинцев, среди них – 18 детей.

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Киев Граната мужчина взрыв взрывоопасные предметы полиция Оболонский район
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