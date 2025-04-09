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09 квітня 2025, 11:43

В Оболонському районі столиці чоловік знайшов гранату

09 квітня 2025, 11:43
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фото: Патрульна поліція Києва
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В Оболонському районі Києва під час прибирання лісопаркової зони чоловік вияв небезпечний предмет, схожий на гранату

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на патрульну поліцію Києва.

За словами киянина, він натрапив на підозрілу знахідку під час благоустрою території.

На місце події негайно прибули правоохоронці, які оточили небезпечну ділянку та викликали слідчо-оперативну групу і вибухотехніків для подальшого обстеження та знешкодження предмета.

У зв'язку з цим інцидентом, поліція вкотре звернулася до жителів столиці з проханням бути максимально обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно:

  • негайно повідомити про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції забезпечити недопуск сторонніх осіб до місця виявлення;
  • припинити будь-які роботи в радіусі небезпечної зони.

Нагадаємо, в Сумській області у понеділок, 7 квітня, 13-річний підліток підірвався на міні. Його госпіталізували. Стан дитини стабільно тяжкий.

За даними Міноборони, за три роки війни через російські вибухонебезпечні предмети загинули 355 цивільних українців, серед них – 18 дітей.

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Київ Граната чоловік вибух вибухонебезпечні предмети поліція Оболонський район
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