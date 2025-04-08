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08 апреля 2025, 14:56

Российские мины убили 355 украинцев: официальные данные МОУ

08 апреля 2025, 14:56
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фото: ГСЧС Сумщины
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За три года войны из-за российских взрывоопасных предметов погибли 355 гражданских украинцев, среди них – 18 детей

Об этом сообщил полковник Олег Шуварский, передает RegioNews.

По его словам, угрозы взрывоопасных предметов влияют на жизнь более 6 млн украинцев, особенно на деоккупированных территориях Украины.

Шуварский заметил, что россияне во многих случаях устанавливают мины бессистемно. В частности, на сельскохозяйственных полях, в жилых районах и на дорогах общего пользования. 75% инцидентов – именно с минами.

Наиболее загрязненными остаются Харьковская, Николаевская и Херсонская области, где случилось свыше 50% всех инцидентов.

"Особую опасность как при очистке деоккупированных территорий от ВНП, так и при выполнении мероприятий гуманитарного разминирования составляют элементы кассетных боеприпасов, из-за инцидентов, связанных именно с их детонацией. Такие боеприпасы являются непредсказуемыми и крайне опасными. процесс их обезвреживания", – рассказал он.

Полковник добавил, что большое количество современных мин производится в пластиковом корпусе и имеют низкое содержание металлических элементов, что существенно затрудняет их поиск, особенно с использованием миноискателей.

Кроме того, в соответствии с руководящими документами врага определенное количество мин при сплошном минировании территорий устанавливается на не изъятие и как мины-ловушки, что тоже требует значительного времени и соответствующих умений и практических навыков для их обезвреживания.

Напомним, с начала полномасштабной войны саперы ГСЧС и Нацполиции очистили от мин и других взрывоопасных предметов более 2400 квадратных километров территории Украины.

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