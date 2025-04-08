Торговля кокаином в больнице: в Киеве будут судить бывшего хирурга

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В Киеве на скамье подсудимых окажется 26-летний бывший врач-сосудистый хирург, обвиняемый в торговле кокаином. Молодой медик наладил канал сбыта наркотиков, привлекая к "клиентской базе" собственное окружение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, наркодилер на территории столичной больницы за 2 тысячи долларов сбыл партию кокаина.

Правоохранители разоблачили его. Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в больших размерах).

"В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, а злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, полицейские Тернопольщины разоблачили организованную преступную группу, которая реализовывала наркотики на территории двух областей.