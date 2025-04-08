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08 апреля 2025, 15:15

В Сумской области на мине взорвался 13-летний парень: все детали трагедии

08 апреля 2025, 15:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Сумской области в понедельник, 7 апреля подросток взорвался на мине. Инцидент произошел в одном из сел Садовской общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Отмечается, что 13-летний парень со своим другом гуляли у оврага. Ребёнок толкнул ногой неизвестный предмет, после чего и произошел взрыв.

По состоянию на утро 8 апреля состояние ребенка стабильно тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом главе области проинформировали руководители соответствующих структурных подразделений.

"Нам остается молиться за жизнь парня. Уверен, что врачи сделают все возможное для сохранения его жизни. Мы же, в свою очередь, должны сделать все возможное, чтобы таких случаев больше не было. Поэтому учебные заведения должны провести воспитательные часы и уроки в Классах Безопасности, на которых еще раз проговорить, что необходимо делать в случае обнаружения опасного предмета".

Напомним, по данным Минобороны, за три года войны из-за российских взрывоопасных предметов погибли 355 гражданских украинцев, среди них - 18 детей.

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