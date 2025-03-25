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25 марта 2025, 09:40

В Киеве чиновник РГА переплатил за лампы при обустройстве укрытий

25 марта 2025, 09:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления образования Подольского района Киева. Его подозревают в растрате 400 тысяч гривен при закупке ламп и фонарей для освещения укрытий в учебных заведениях

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в декабре 2022 года управлением образования и субъектом заключения заключили договор о закупке светодиодных фонарей и ламп для укрытий в школах и гимназиях Подольского района города Киева на общую сумму около 1 млн гривен.

Согласно заключению экспертов, лампы закупали по цене, завышенной почти вдвое. Следовательно, убытки бюджета составили более 400 тысяч гривен.

Чиновнику сообщено о подозрении. Также в суд будет направлено ходатайство об отстранении его от занимаемой должности.

Как отметили в прокуратуре, в течение 2021-2024 годов в отношении чиновника в суд были направлены четыре уголовных производства, рассмотрение которых продолжается.

Ранее ему уже объявили подозрение по факту закупки по завышенной цене удлинителей.

Напомним, ГБР и САП инициируют взыскание в доход государства миллионных активов бывшего руководителя налоговой службы в Сумской области.

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Киев Подольская РГА растрата укрытия учебные заведения прокуратура
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