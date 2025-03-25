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25 марта 2025, 13:26

Незаконная вырубка леса: на Волыни злоумышленники нанесли государству миллионный ущерб

25 марта 2025, 13:26
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Волынские полицейские разоблачили организованную преступную группу, причастную к масштабной незаконной вырубке леса в Камень-Каширском районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Еще несколько месяцев назад полицейские разоблачили незаконную схему порубки и хранения леса в значительных размерах, тогда речь шла об убытках в 800 тысяч гривен.

Однако, собрав необходимые доказательства и проведя ряд необходимых следственных действий, правоохранители установили, что четверо фигурантов действовали в составе организованной преступной группы, а сумма ущерба государству составляет около 6 миллионов гривен.

Следовательно, организатору и трем сообщникам следователи объявили о подозрениях по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 Уголовного Кодекса.

Речь идет о незаконной порубке деревьев, хранении и сбыте незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия, совершенную организованной преступной группой.

Напомним, в Киевской области задержали браконьера. Мужчина рыбачил четырьмя сетками и пятью раколовками. За грубое нарушение правил рыболовства ему грозит от 340 до 680 гривен штрафа.

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лес Схемы полиция вырубка Волынская область вырубка деревьев
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