Руководство "Киевзеленстроя" поймали на миллионных "откатах"

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Правоохранители задержали генерального директора, его первого заместителя и заместителя начальника управления капитальных вложений "Киевзеленстроя". По информации следствия, они планировали получить не менее 25 млн грн "откатов"

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Генеральный директор и первый заместитель предприятия лоббировали интересы определенных коммерческих структур во время процедуры публичных закупок, получали и распределяли коррупционные средства.

За подписание актов без проверки качества и объемов выполненных работ, а также не создание искусственных препятствий для их дальнейшего участия в тендерах подрядные организации платили 15% отката от общей суммы перечисленных средств. Тех, кто отказывался играть по правилам, просто не допускали публичных закупок.

Все участники преступной организации соблюдали меры конспирации – использовали "шифры" при обсуждении, избегали совместных встреч, а встречи с представителями подрядчиков проводили в людных и общественных местах.

В течение февраля этого года правоохранители задокументировали 15 фактов преступной деятельности фигурантов: 5 – получение от подрядчиков взяток более чем на 3 млн грн, 10 – требование о выплате определенных процентов.

Общая сумма, которую члены преступной организации планировали получить по договорам 2024 года, достигала 25 млн. грн.

Задержанным оглашены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Также подозрение получили руководители подрядных организаций, их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Во время обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях КО "Киевзеленстрой" и подрядчиков изъяли 3,2 млн. грн., полученных как неправомерная выгода, а также денег в разной валюте на общую сумму почти 1 млн. грн. Кроме того, документацию, заметки с записями, флешнакопители, авто и т.д.

Всем должностным лицам избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога 51,4 млн грн для каждого.

Что касается других подозреваемых – решается вопрос.

Максимальное наказание, которое может угрожать должностным лицам до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в конце января в суд направили обвинительный акт в отношении экс-заместителя начальника одного из управлений КО "Киевзеленстрой". Его обвиняют в растрате средств из бюджета в условиях военного положения.

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