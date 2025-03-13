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13 марта 2025, 12:29

Кличко заявил об увольнении в КГГА и очищении власти

13 марта 2025, 12:29
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фото: иллюстративное
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Мэр Киева Виталий Кличко на фоне расследования НАБУ заявил, что в столице будет осуществлена "реорганизация в сфере градостроительства и земельных отношений"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.

Глава столицы, комментируя последние резонансные новости, касающиеся, в частности, земельной сферы столицы, отметил, что мэрия предоставляет стражам порядка все приглашаемые документы и способствует следствию.

Также Кличко назвал фамилии уволенных со своих должностей в КГГА и тех, кто будет уволен.

"Со своих должностей в КГГА уволены: заместитель председателя КГГА Петр Оленич, заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта. Заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов процедурно уволен будет от завтрашнего числа. Депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об освобождении от должности директора КП "Инженерный центр". Также фракция партии "УДАР" отзывает его из депутатов Киевсовета", – отметил Кличко.

Он заявил, что также будут уволены и следующие должностные лица: директор КП коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский, директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий, директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилинвест" Виктор Погребной, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры.

Кличко добавил, что в сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорилось ранее, будет осуществлена реорганизация.

Напомним, на днях журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В расследовании становится понятно, сколь велики масштабы коррупции в украинской столице.

НАБУ Киев КГГА Кличко Виталий Владимирович коррупция
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