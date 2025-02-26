В Киеве мужчина переоборудовал квартиру на теплицу для выращивания конопли

фото: Национальная полиция

В столице правоохранители, приехавшие на вызов о пожаре, обнаружили в квартире теплицу с коноплей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграммы полиции Киева.

Как отмечается, на днях в милицию поступил вызов о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома. На месте происшествия полицейские и спасатели обнаружили задымление на балконе квартиры на втором этаже.

Проникнув в дом, правоохранители обнаружили теплицу для выращивания конопли. Как выяснилось, помещение арендовал 51-летний местный житель.

Человек оборудовал комнату арендованного жилья системой вентиляции и освещения и выращивал там наркосодержащие растения.

Во время обыска полицейские изъяли 18 кустов конопли полтора метра высотой и около 500 грамм каннабиса.

Мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, в Киевской области водитель легковушки въехал в подростка на мотоцикле.