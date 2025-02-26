Фото: Нацполиция

В Киевской области произошла авария с участием несовершеннолетнего. Подросток управлял мотоциклом, когда в него въехал легковой автомобиль

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 25 февраля около 18:20 в городе Обухов. По предварительным данным, 58-летний водитель DAF ехал по главной дороге. Затем во время маневра он повернул налево и столкнулся с мотоциклом Suzuki. Водителем двухколесного оказался несовершеннолетний.

В полиции сообщили, что 17-летний подросток получил травму. Поэтому его госпитализировали в больницу. Правоохранители начали расследование по факту аварии.

"Полиция Киевщины призывает участников дорожного движения к максимальной осторожности на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения и выбирайте безопасную скорость", - обратились полицейские к участникам дорожного движения.

Напомним, что накануне в Ивано-Франковской области тоже произошла авария с несовершеннолетним. Тогда неизвестный на авто Volvo столкнулся с автомобилем Skoda, после чего скрылся. Его разыскали, и это оказался 17-летний юноша. Соответственно, он не имел права управлять автомобилем. Кроме того, оказалось, что он управлял машиной пьяной.