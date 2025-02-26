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Трем участникам мошеннической схемы в Киеве, которые "выдали замуж" умершую владелицу трехкомнатной квартиры ради завладения ее наследием, сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, после смерти 51-летней женщины, которая не имела наследников, осталась трехкомнатная квартира в Соломенском районе города Киева стоимостью 2,7 млн гривен.

"Злоумышленники подыскали киевлянина, который согласится притворяться мужчиной умершей для того, чтобы получить ее квартиру как наследство. Он предоставил свои документы для оформления поддельного свидетельства о браке, в котором указали, что брак заключен еще в 1998 году в российской федерации", - говорится в сообщении.

Участник мошенничества получил свидетельство о праве на наследство, после чего мошенники пытались продать квартиру. Их задержали правоохранители сразу после заключения сделки купли-продажи квартиры.

В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении и всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе будут судить женщину, которая продала квартиру, а затем сожгла ее.