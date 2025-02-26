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26 февраля 2025, 04:26

В Киеве накрыли сеть аптек, где продавали российские лекарства

26 февраля 2025, 04:26
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фото: полиция
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Полицейские закрыли в Киеве сеть аптек, где продавались российские медикаменты. Четверым фигурантам сообщили о подозрении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Незаконный ввоз в Украину и сбыт более 20 позиций российских лекарств организовали два гражданина Азербайджана. Продавали все, что пользовалось спросом – антибиотики, противовоспалительные средства, иммуномодуляторы, стимуляторы умственной работоспособности.

Правоохранители отследили схему незаконного ввоза российских лекарств в Украину: препараты отправлялись из РФ в Молдову рейсовыми автобусами. Оттуда фигуранты забирали их лично и завозили в Украину, скрывая от таможенного контроля.

По предварительным расчетам, фигуранты заплатили российским аптекам за их товары не менее 1,5 миллиона гривен.

Двум организаторам, владельцам сети аптек, и двум фармацевтам объявили подозрение. Фигурантам грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также правоохранители сообщили контролирующему органу и он отменил предпринимателям лицензию на торговлю лекарствами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре разоблачена масштабная схема поставки запрещенных веществ в аптеки.

Киев лекарства Аптеки обыски российские лекарства
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