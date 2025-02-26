У Києві чоловік переобладнав квартиру на теплицю для вирощування конопель

фото: Національна поліція

У столиці правоохоронці, які приїхали на виклик про пожежу, виявили у квартирі теплицю з коноплею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм поліції Києва.

Як зазначається, днями до правоохоронців надійшов виклик про пожежу в одній з квартир багатоповерхового будинку. На місці події поліцейські та рятувальники виявили задимлення на балконі квартири на другому поверсі.

Проникнувши в помешкання правоохоронці виявили теплицю для вирощування конопель. Як з’ясувалось, приміщення орендував 51-річний місцевий мешканець.

Чоловік обладнав кімнату орендованого житла системою вентиляції та освітлення й вирощував там нарковмісні рослини.

Під час обшуку поліцейські вилучили 18 кущів конопель півтора метри заввишки та близько 500 грам канабісу.

Чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

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