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26 лютого 2025, 18:13

У Києві чоловік переобладнав квартиру на теплицю для вирощування конопель

26 лютого 2025, 18:13
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фото: Національна поліція
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У столиці правоохоронці, які приїхали на виклик про пожежу, виявили у квартирі теплицю з коноплею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм поліції Києва.

Як зазначається, днями до правоохоронців надійшов виклик про пожежу в одній з квартир багатоповерхового будинку. На місці події поліцейські та рятувальники виявили задимлення на балконі квартири на другому поверсі.

Проникнувши в помешкання правоохоронці виявили теплицю для вирощування конопель. Як з’ясувалось, приміщення орендував 51-річний місцевий мешканець.

Чоловік обладнав кімнату орендованого житла системою вентиляції та освітлення й вирощував там нарковмісні рослини.

Під час обшуку поліцейські вилучили 18 кущів конопель півтора метри заввишки та близько 500 грам канабісу.

Чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, на Київщині водій легковика в'їхав у підлітка на мотоциклі.

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