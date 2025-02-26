В Киеве задержали мужчину, который отправлял наркотики по почте под видом лампочек

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Житель Киева объявил подозрение в незаконном хранении и сбыте крупной партии психотропного вещества PVP

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина пытался отправить по почте 28 пакетов с наркотиками и психотропами, упакованными как лампочки. Клиентов человек искал через телеграм-канал.

У него дома во время обыска обнаружили амфетамин, таблетки МДМА (экстази), каннабис, кристалловидные вещества, пакеты с уже расфасованными наркотическими веществами для последующего сбыта, а также большое количество лампочек, которые должны были служить прикрытием во время следующих отправлений.

Стоимость наркотиков, сбываемых мужчиной, на "черном" рынке составляет более 500 тысяч гривен.

Решается вопрос взятия злоумышленника под стражу.

Правоохранители выясняют каналы снабжения и причастных к сбыту наркотиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре разоблачена масштабная схема поставки запрещенных веществ в аптеки.