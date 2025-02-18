Спектакль с избиением военного ТЦК в школе Киева: дело получило продолжение

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Организатор школьного представления в киевской школе, во время которого дети разыграли сценку с избиением работника ТЦК, написала заявление на увольнение

Об этом сообщает директор школы Ольга Тимошенко, передает RegioNews со ссылкой на Общественное.

По ее словам, она общалась с учительницей, которая организовывала спектакль, и учениками по этому поводу. Школьники объяснили, что избиение военного ТЦК символизирует "завершение войны и нашу победу".

Директор школы попросила прощения у всех, в частности у тех, "кого это касается".

Напомним, в школе №309 города Киева дети устроили праздник ко Дню святого Валентина, на котором они разыграли эпизод с избиением мужчины в военной форме с надписью "ТЦК" на куртке.

Напомним, во Львовской области двое мобилизованных мужчин изрезали работника ТЦК.