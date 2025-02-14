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Выяснилось, что директор государственного предприятия вместо подписания официального договора потребовал с арендатора деньги. Общественная организация должна была платить ГП примерно 50 тысяч гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили директора ГП "Киевприбор" и двух его подельников. Они требовали денег с арендатора вместо того, чтобы заключить официальный договор.

По данным следствия, советник директора ГП предложил председателю искавшей помещение организации не заключать официальный договор аренды, а ежемесячно платить по почти 50 тысяч гривен руководству, оформив договор хранения имущества.

Таким образом, каждый месяц общественная организация должна была платить 6 тысяч гривен согласно договору о хранении имущества, а также 50 тысяч гривен – руководству госпредприятия.

"Согласно материалам следствия, за три месяца фиктивной аренды фигуранты требовали почти 150 000 грн неправомерной выгоды для себя. Цену установили из расчета 100 гривен за один квадратный метр", - сообщили правоохранители.

Напомним, что ранее НАБУ разоблачили схему топ-чиновника, разбогатевшего на незаконных нефтепродуктах. Оказалось, что чиновник и его приспешники сделать так, чтобы нелегальные нефтепродукты были переданы госпредприятию, где они назначили руководителями подконтрольных лиц.

В результате они под предлогом "вынужденной продажи" продавали это сырье по заниженным ценам подконтрольной компании. Общая сумма ущерба составляет 817 миллионов гривен.