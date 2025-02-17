На Буковине задержан мужчина, пытавшийся за 1000 евро подкупить пограничников

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Как передает RegioNews, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Отмечается, что 35-летний житель Днепропетровской области пытался выехать в Румынию через пункт пропуска Дьяковцы. Пограничникам он объяснил, что едет за границу с волонтерской целью и для пересечения границы пользуется системой "Путь". При этом мужчина затруднился объяснить куда именно и зачем он едет.

Поняв, что получит отказ, мужчина предложил одному из пограничников взятку в размере 1000 евро.

Пограничники передали гореводителя полиции. Ему грозит уголовная ответственность.

Напомним, в Закарпатье пьяный пограничник устроил стрельбу. К счастью, никто не пострадал.