На Буковине задержан мужчина, пытавшийся за 1000 евро подкупить пограничников
Житель Днепропетровщины пытался подкупить пограничников в Черновицкой области
Как передает RegioNews, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Отмечается, что 35-летний житель Днепропетровской области пытался выехать в Румынию через пункт пропуска Дьяковцы. Пограничникам он объяснил, что едет за границу с волонтерской целью и для пересечения границы пользуется системой "Путь". При этом мужчина затруднился объяснить куда именно и зачем он едет.
Поняв, что получит отказ, мужчина предложил одному из пограничников взятку в размере 1000 евро.
Пограничники передали гореводителя полиции. Ему грозит уголовная ответственность.
Напомним, в Закарпатье пьяный пограничник устроил стрельбу. К счастью, никто не пострадал.