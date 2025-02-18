Хотела заработать в интернете: жительница Коломыйщины перечислила мошенникам почти 83 тыс. грн

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Около 83 тысяч гривен потеряла жительница Коломыйщины. Женщина хотела заработать в интернете. По данному факту сотрудники полиции начали уголовное производство

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина нашла объявление о возможности заработка онлайн. Написав автору объявления, узнала условия работы: нужно было на соответствующем сайте покупать товар за собственные средства. А на специально созданный мошенниками электронный кошелек, потраченные деньги должны возвращаться, еще и вместе с процентами. Такие условия женщину устроили.

В результате потерпевшая перевела на разные банковские счета около 83 тысяч гривен. Когда женщина захотела вывести деньги, поняла, что ее обманули.

Работодатель выключил телефон и удалил переписку.

Следователи приступили к уголовному производству по статье мошенничество.

Правоохранители предостерегают украинцев, мошенничество с трудоустройством обычно начинается с предложения о получении большой заработной платы. При этом не требуется ни образование, ни опыт работы.

Напомним, в Ровенской области "мошенник-иностранец" выманил у женщины более 800 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, что мошенники обманули жительницу Тернопольщины, продав ей несуществующие дрова.