Буданов посадил дерево возле еврейской школы в Киеве, пострадавшей от обстрела

фото: пресс-служба Киевской еврейской общины

В еврейской школе "Жемчужина" в Киеве 13 февраля торжественно посадили деревья по случаю еврейского праздника Ту-би-Шват. Первое дерево на территории школы посадил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской еврейской общины, передает RegioNews со ссылкой на издание "Гордон".

Школа, возле которой проходила церемония, недавно попала под удар русского дрона.

На мероприятии, кроме Буданова, присутствовали также главный раввин Киева Йонатан Маркович, послы Австрии, Швейцарии, Эстонии, дипломаты из США, Канады, Азербайджана, Польши и объединенного дипломатического представительства ЕС в Украине.

Ту би-Шват, Новый год деревьев, является ярким праздником возрождения природы и давней традицией еврейской культуры. В этот день евреи по всему миру традиционно высаживают деревья.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов назвал слухи о своем возможном увольнении "очередным вбросом" с целью дестабилизации.