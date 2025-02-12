скриншот с видео

В Оболонском районе Киева после ракетного удара утром 12 февраля образовалась большая воронка

Соответствующее видео было обнародовано в сети, передает RegioNews.

На кадрах видно, что ракетный удар повредил подземные коммуникации. Также у воронки несколько поврежденных автомобилей.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб человек.

В Воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что военным удалось сбить все шесть баллистических ракет, которые враг запустил по Киеву.

В сети появилось видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент ракетного удара по Оболонскому району Киева.