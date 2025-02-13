Буданов посадив дерево біля єврейської школи у Києві, яка постраждала від обстрілу

фото: пресслужба Київської єврейської громади

У єврейській школі "Перлина" в Києві 13 лютого урочисто посадили дерева з нагоди єврейського свята Ту бі-Шват. Перше дерево на території школи посадив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Про це повідомила пресслужба Київської єврейської громади, передає RegioNews з посиланням на видання "Гордон".

Школа, поблизу якої відбувалася церемонія, нещодавно потрапила під удар російського дрона.

На заході, окрім Буданова, були також присутні головний рабин Києва Йонатан Маркович, посли Австрії, Швейцарії, Естонії, дипломати зі США, Канади, Азербайджану, Польщі й об'єднаного дипломатичного представництва ЄС в Україні.

Ту бі-Шват, "Новий рік дерев", є яскравим святом відродження природи й давньою традицією єврейської культури. Цього дня євреї в усьому світі традиційно висаджують дерева.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов назвав чутки про своє можливе звільнення "черговим вкидом" з метою дестабілізації.