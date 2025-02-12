Удар по Киеву: спасатели разбирают строительные конструкции в Оболонском районе
В Киеве спасатели продолжают разбирать строительные конструкции после российского ракетного удара утром 12 февраля
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
"Чрезвычайники продолжают разбирать строительные конструкции в Оболонском районе Киева", – говорится в сообщении.
Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадавших.
В воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что военным удалось сбить все шесть баллистических ракет, которые враг запустил по Киеву.
Ранее в сети появилось видео момента ракетного удара по Оболонскому району Киева.
В результате утреннего удара по Киеву поврежден офис одного из телеканалов.
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
В Киеве из-за российской атаки прекратили подачу газа в три дома
12 февраля 2025, 15:20На Одещине в гериатрическом пансионате произошел пожар: погибли 3 человека
12 февраля 2025, 15:20Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
12 февраля 2025, 15:20В Киевской области судья подделал документы, чтобы отдохнуть на Карибах
12 февраля 2025, 15:10Стало известно, сколько дальнобойных ракет и дронов изготовит Украина в 2025 году
12 февраля 2025, 14:47В Калуше неизвестные сожгли машину военного
12 февраля 2025, 14:46"Атомная афера" на €600 млн за российские реакторы: возможность для властей "отмыть" средства
12 февраля 2025, 14:45В Харьковской области задержали коллаборантку, которая занимала руководящий пост во время оккупации
12 февраля 2025, 14:42Стали известны подробности о топ-изменнике, работавшем в СБУ
12 февраля 2025, 14:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID