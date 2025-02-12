Удар по Киеву: спасатели разбирают строительные конструкции в Оболонском районе

фото: ГСЧС

В Киеве спасатели продолжают разбирать строительные конструкции после российского ракетного удара утром 12 февраля

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

"Чрезвычайники продолжают разбирать строительные конструкции в Оболонском районе Киева", – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадавших.

В воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что военным удалось сбить все шесть баллистических ракет, которые враг запустил по Киеву.

Ранее в сети появилось видео момента ракетного удара по Оболонскому району Киева.

В результате утреннего удара по Киеву поврежден офис одного из телеканалов.