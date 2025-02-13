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13 февраля 2025, 08:23

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха

13 февраля 2025, 08:23
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фото: freepik.com
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В украинской столице наблюдается ухудшение качества воздуха

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-сообщество Реальный Киев.

"Пока наблюдается ужасное качество воздуха в Киеве", - говорится в сообщении.

Показатели в несколько раз превышают норму. Для сравнения: безопасный уровень – 30-40, тогда как сейчас – до 225, – IQair.

При загрязнении воздуха жителям советуют:

  • закрыть окна;
  • сделать влажную уборку;
  • пить больше воды;
  • включить воздухоочиститель;
  • отказаться от прогулок.

Напомним, в Киеве из-за российской атаки прекратили подачу газа в три дома. В настоящее время идет проверка состояния коммуникаций.

Киев воздух загрязнение безопасность
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