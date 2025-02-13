В Киеве резко ухудшилось качество воздуха
В украинской столице наблюдается ухудшение качества воздуха
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-сообщество Реальный Киев.
"Пока наблюдается ужасное качество воздуха в Киеве", - говорится в сообщении.
Показатели в несколько раз превышают норму. Для сравнения: безопасный уровень – 30-40, тогда как сейчас – до 225, – IQair.
При загрязнении воздуха жителям советуют:
- закрыть окна;
- сделать влажную уборку;
- пить больше воды;
- включить воздухоочиститель;
- отказаться от прогулок.
Напомним, в Киеве из-за российской атаки прекратили подачу газа в три дома. В настоящее время идет проверка состояния коммуникаций.
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