В Киеве резко ухудшилось качество воздуха

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-сообщество Реальный Киев.

"Пока наблюдается ужасное качество воздуха в Киеве", - говорится в сообщении.

Показатели в несколько раз превышают норму. Для сравнения: безопасный уровень – 30-40, тогда как сейчас – до 225, – IQair.

При загрязнении воздуха жителям советуют:

закрыть окна;

сделать влажную уборку;

пить больше воды;

включить воздухоочиститель;

отказаться от прогулок.

Напомним, в Киеве из-за российской атаки прекратили подачу газа в три дома. В настоящее время идет проверка состояния коммуникаций.