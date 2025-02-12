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12 февраля 2025, 05:47

В Киевской области произошел пожар в мебельном цехе

12 февраля 2025, 05:47
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фото: ГСЧС
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Пожар возник 11 февраля около пяти утра в селе Блощинцы Белоцерковского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На улице Мельченко горело помещение в мебельном цехе. Пожар был ликвидирован за три с половиной часа на площади 2000 кв.м.

На месте работали 30 спасателей, привлекались 7 единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 9 февраля произошел пожар на территории базы отдыха в селе Бобрица Бучанского района Киевской области.

Киевская область пожар спасатели цех
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