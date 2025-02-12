Ракетный удар по Кривому Рогу: поврежденны дома и учебное заведение
В результате ракетного обстрела города Кривой Рог Днепропетровской области вечером 11 февраля есть повреждения гражданской инфраструктуры
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
По предварительным данным, обошлось без погибших.
"Главное – все живы. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении", – говорится в сообщении.
Вблизи места прилета развертывается Штаб помощи. Там горожане смогут получить стройматериалы, а также подать заявления на материальную помощь.
Напомним, вечером 11 февраля российские войска осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог на Днепропетровщине.
Россияне атаковали баллистикой Кривой РогВсе новости »
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