В Сумской области обнаружили неизвестный российский дрон без боевой части

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Неизвестный российский беспилотник обнаружили утром 11 февраля. Он упал в Роменском районе области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники осмотрели БпЛА и установили, что он не нес боевой части, а, вероятнее всего, был использован россиянами как ложная цель для отвлечения наших сил ПВО.

Однако специалисты предупредили, что любые виды подобного оружия, которое враг запускает с линии фронта, потенциально опасны, поскольку могут содержать разного рода взрывоопасные ловушки отложенного действия.

Напомним, ранее в Киевской области в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы РБК-500. Специалисты уничтожили находку прямо на месте