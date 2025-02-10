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10 февраля 2025, 18:04

Столкновение BMW и Mazda: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими

10 февраля 2025, 18:04
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Фото: Нацполиция
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Водитель BMW был за рулем в нетрезвом состоянии. Он не сдержал дистанцию и врезался в другой автомобиль, из-за чего пострадали люди

Об этом сообщает Нацполиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло 9 февраля около 22:00 на проспекте Валерия Лобановского. Предварительно, 35-летний водитель автомобиля BMW двигался по проезжей части. Однако он не сдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем Mazda, который остановился на светофоре.

В результате аварии пострадали 21-летние водитель и пассажирка Mazda. Их госпитализировали медики с переломами и ушибами. Проверка показала, что водитель BMW был за рулем в нетрезвом состоянии.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

"Задержанному объявлено о подозрении, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Тернополе водитель сбил 42-летнюю женщину насмерть. Это случилось, когда она переходила дорогу. После этого в эту же машину въехали еще три двигавшихся сзади автомобиля - Renault Trafic, Volkswagen CC и Skoda Octavia.

Также сообщалось, что приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком водителя , который в Одесской области сбил ребенка. Известно, что он хотел объехать овец, но не справился с управлением. Ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, а также сотрясение головного мозга и еще ряд не менее тяжелых травм разных частей тела.

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