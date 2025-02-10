Фото: Нацполіція

Водій BMW був за кермом у нетверезому стані. Він не дотримався дистанції та врізався в інше авто, через що постраждали люди

Про це повідомляє Нацполіція Києва, передає RegioNews.

Це сталося 9 лютого близько 22:00 на проспекті Валерія Лобановського. Попередньо, 35-річний водій автомобіля BMW рухався по проїжджій частині. Проте він не дотримався дистанції та зіткнувся з авто Mazda, яке зупинилося на світлофорі.

Внаслідок аварії постраждали 21-річні водій та пасажирка Mazda. Їх госпіталізували медики з переломами та забоями. Перевірка показала, що водій BMW був за кермом у нетверезому стані.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

"Затриманому оголошено про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Тернополі водій збив 42-річну жінку на смерть. Це сталося, коли вона переходила дорогу. Після цього в цю ж машину в'їхали ще три авто, які рухалися позаду - Renault Trafic, Volkswagen CC та Skoda Octavia.

Також повідомлялося, що засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном водія, який на Одещині збив дитину. Відомо, що він хотів об'їхати овець, але не впорався з керуванням. Дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, а також струс головного мозку та ще ряд не менш тяжких травм різних частин тіла.