В Одессе водительница насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе

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Днем 9 февраля на бульваре Гетьмана Сагайдачного в Одессе произошло смертельное ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По предварительной информации, 33-летняя водитель автомобиля Audi наехала на мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От тяжелых травм потерпевший скончался. Его личность устанавливают.

Правоохранители сообщили, что проверят водитель на состояние опьянения, а правовую квалификацию этому ДТП предоставят после того, как выяснят все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить мужчину, который машиной наехал на 17-летнюю девушку и оставил ее без помощи.