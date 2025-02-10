Полиция разыскала водителя Porsche Cayenne, катавшегося на площади перед Львовской оперой
Правоохранители разыскали водителя Porsche Cayenne, который ездил по пешеходной площади перед Оперным театром в центре Львова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Инцидент произошел в субботу, 8 февраля. Вечером того дня полицейские получили ориентировку, что автомобиль-нарушитель двигается по улице Замарстыновской.
"На соседней улице его встретил экипаж и дал указание об остановке. Водитель его проигнорировал и попытался скрыться. Экипажи догнали и заблокировали нарушителя", - говорится в сообщении.
Нарушителем оказался 18-летний юноша, он был в нетрезвом состоянии.
На молодого человека вынесли постановления за нарушение ПДД, протоколы за игнорирование требований об остановке и управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
Напомним, ранее во Львове троллейбус насмерть переехал женщину.