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10 февраля 2025, 08:31

Полиция разыскала водителя Porsche Cayenne, катавшегося на площади перед Львовской оперой

10 февраля 2025, 08:31
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скриншот с видео
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Правоохранители разыскали водителя Porsche Cayenne, который ездил по пешеходной площади перед Оперным театром в центре Львова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Инцидент произошел в субботу, 8 февраля. Вечером того дня полицейские получили ориентировку, что автомобиль-нарушитель двигается по улице Замарстыновской.

"На соседней улице его встретил экипаж и дал указание об остановке. Водитель его проигнорировал и попытался скрыться. Экипажи догнали и заблокировали нарушителя", - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 18-летний юноша, он был в нетрезвом состоянии.

На молодого человека вынесли постановления за нарушение ПДД, протоколы за игнорирование требований об остановке и управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, ранее во Львове троллейбус насмерть переехал женщину.

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