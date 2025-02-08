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08 февраля 2025, 18:00

Хотел объехать овец, но сбил ребенка: в Одесской области осудили водителя

08 февраля 2025, 18:00
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Иллюстративное фото
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Водитель хотел объехать овец. Однако из-за высокой скорости он не справился с управлением. В результате пострадал ребенок

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в конце мая прошлого года. Тогда обвиняемый без водительских прав руководил "ВАЗ-2103" в селе Озерное Измаильского района. Известно, что в машине были неисправны тормоза.

Водитель попытался объехать стадо овец. Однако из-за превышенной скорости он не справился с управлением и наехал на ребенка. Известно, что ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, а также сотрясение головного мозга и ряд не менее тяжелых травм различных частей тела.

Водитель на заседании суда признал свою вину и раскаялся. Он также заявил, что готов компенсировать все убытки.

Суд решил лишить его свободы на пять лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. При этом ему дали испытательный срок в три года. Кроме того, он заплатит 15 755 96 гривен компенсации.

Напомним, что 7 февраля в Ровенской области произошла авария. Водитель Opel Vectra совершал обгон легковой машины Skoda Fabia, но не справился с управлением. В результате машина взлетела в лесопосадку с последующей опрокидыванием транспортного средства на бок.

Известно, что в ДТП пострадал и сам водитель и его пассажиры: 38-летняя жена, 16-летняя дочь и 14-летний сын. Среди пострадавших тоже младенец. На момент аварии ему было всего 13 дней.

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